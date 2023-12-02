Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra

Glimmer Come Home

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 21vom 02.12.2023
Glimmer Come Home

Glimmer Come HomeJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 21: Glimmer Come Home

22 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra
ProSieben MAXX
She-Ra

She-Ra

Alle 2 Staffeln und Folgen