Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra

Assault on the Hive

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 26vom 23.12.2023
Assault on the Hive

Assault on the HiveJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 26: Assault on the Hive

22 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra
ProSieben MAXX
She-Ra

She-Ra

Alle 2 Staffeln und Folgen