1 Staffel
„Short Cuts“ bietet kurze, packende Einblicke in die vielseitigen Aufgaben, Berufe und Einsatzbereiche des Österreichischen Bundesheeres – von Fliegerabwehr, Flughafenfeuerwehr und Radarleitoffizieren bis hin zu Hubschraubern wie dem Black Hawk, OH‑58 oder der Alouette III. Die Serie zeigt Ausbildungswege, High‑Tech‑Berufe, Spezialeinheiten, Verbandsvideos und spektakuläre Einsätze wie die Edelweiss Raid oder Flugrettertrainings. Ideal für alle, die kompakt und anschaulich die moderne Welt des Bundesheeres entdecken wollen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BMLV