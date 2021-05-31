Show Your Talent
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Show Your Talent
Spektakuläre, skurrile, verrückte oder einfach nur witzige Showeinlagen: Hier können Menschen ihre Talente vor einem breiten Publikum unter Beweis stellen. In unterschiedlichen Runden treten jeweils vergleichbare Talente gegeneinander an. Keine Jury oder Panels, sondern die Zuseher:innen selbst bewerten die Auftritte.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs