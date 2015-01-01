Sibel & Max
Dr. Max Walthers 16-jährige Tochter Jana bekommt ein Kind von Dr. Sibel Aydins Sohn Yunus (17). Der Schock ist erst einmal riesig. Sibel (39) und Max (41), die sich bisher nicht kannten, kriegen sich in die Haare und schieben sich gegenseitig - als Erziehungsberechtigte - die Schuld an dem "Desaster" in die Schuhe. Notgedrungen raufen sie sich zusammen, sowohl privat als auch beruflich. Denn Jana will ihr Baby bekommen. Zunächst gegen den Willen von Yunus, dem das alles über den Kopf zu wachsen scheint. Sibel und Max wollen beiden helfen, die schwierige Zukunft als werdende Eltern zu meistern. Die Wege, die sie dabei wählen, sind allerdings ziemlich unterschiedlich. Sie, die selbstbewusste und temperamentvoll-chaotische Türkin, er der leicht überforderte und distanzierte Hanseat, Witwer mit zwei Töchtern. Ein Chaos aus Gefühlen, Ängsten, Enttäuschungen, Zweifeln - aber auch ganz viel Liebe, Freundschaft und Humor.