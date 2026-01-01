Sisters in Crime – Frauen, die töten
Sisters in Crime – Frauen, die töten
Serienmörderinnen, Betrügerinnen, brutale Feministinnen, kaltblütige Sexualstraftäterinnen: In diesem True-Crime-Podcast sprechen die Journalistinnen Karolin Kandler und Jule Gölsdorf über mörderische Frauen und beleuchten jede Woche einen neuen Fall. Was treibt die bösartigsten und heimtückischsten Täterinnen der Welt an? Wollen sie eine Rivalin beseitigen? Ist finanzielle Bereicherung ein Motiv? Steckt pures sadistisches Vergnügen dahinter? Sind diese Frauen gefährlicher als männliche Straftäter?Jule und Karo berichten über die spektakulärsten Fälle, diskutieren über die Hintergründe und psychologischen Aspekte und sprechen mit Experten – unter anderem fest im Boot: Der Rechtsmediziner Thomas Kamphausen, der Psychologe Christian Lüdke, der Kriminologe Manuel Heinemann und die Strafverteidigerin Pantea Farahzadi.