Staffel 1Folge 6
Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
Folge 6: Verführung
15 Min.Ab 12
Ein bekannter Flirtcoach bringt einigen Frauen bei, wie man Männer richtig verführt. Die so erworbenen Fähigkeiten können sie dann gleich an einigen Männern ausprobieren, die dabei an wissenschaftliche Messgeräte angeschlossen sind.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn