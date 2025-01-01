Smallville
10 StaffelnAb 16
Smallville
Die Kleinstadt Smallville wird von merkwürdigen Ereignissen überschattet. Nach einem Meteoritenschauer finden Martha und Jonathan Kent einen kleinen verlassenen Jungen. Sie beschließen, ihn bei sich aufzunehmen und geben ihm den Namen Clark. Schnell wird jedoch klar, dass es sich bei ihm nicht um ein gewöhnliches Kind handelt, sondern um ein Wesen mit Superkräften.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen