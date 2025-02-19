Smarte Kids? Kinder und digitale MedienJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.02.2025
Die digitalen Medien sind allgegenwärtig: Sie erleichtern den Alltag, verändern aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Wahrnehmung von Zeit und die Sicht auf das eigene Leben. Manche Forscher behaupten sogar, der immer größere Medienkonsum führe bei kleinen Kindern zu Autismus, mache Teenager süchtig und gewalttätig. Wie schädlich sind die neuen Medien wirklich, und warum sind Kinder besonders gefährdet? Wissenschafterinnen und Ärzte klären auf. Bildquelle: ORF/Palmira Films-Effervescence Doc/Christophe Rabinovici
