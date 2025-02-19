Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 2vom 19.02.2025
52 Min.Folge vom 19.02.2025

Die digitalen Medien sind allgegenwärtig: Sie erleichtern den Alltag, verändern aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Wahrnehmung von Zeit und die Sicht auf das eigene Leben. Manche Forscher behaupten sogar, der immer größere Medienkonsum führe bei kleinen Kindern zu Autismus, mache Teenager süchtig und gewalttätig. Wie schädlich sind die neuen Medien wirklich, und warum sind Kinder besonders gefährdet? Wissenschafterinnen und Ärzte klären auf. Bildquelle: ORF/Palmira Films-Effervescence Doc/Christophe Rabinovici

