ORF1Staffel 1Folge 68vom 28.08.2025
44 Min.Folge vom 28.08.2025

Die SOKO untersucht den Mord am Obmann einer Kleingartensiedlung. In der idyllischen Siedlung mit ihren liebevoll gepflegten Gärten herrscht zwischenmenschlicher Kleinkrieg. Jeder verbirgt ein schmutziges Geheimnis, jeder scheint ein Motiv für die Tat zu haben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Brigitte Neumeister (Martha Wrolich) Philipp Rudig (Ingo Wrolich) Silvia Fenz (Dr. Egger) Susi Stach (Elfi Kowalski) Maverick Quek (Tuan Ngo Van) Sebastian Wendelin Kovacic (Kevin Böck) Regie: Robert Sigl Buch: Thomas Weingartner, Stefan Hafner

ORF1
