Soko Donau: Sein und Schein (7/15)
Soko Donau Staffel 5
Folge 68: Soko Donau: Sein und Schein (7/15)
Die SOKO untersucht den Mord am Obmann einer Kleingartensiedlung. In der idyllischen Siedlung mit ihren liebevoll gepflegten Gärten herrscht zwischenmenschlicher Kleinkrieg. Jeder verbirgt ein schmutziges Geheimnis, jeder scheint ein Motiv für die Tat zu haben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Brigitte Neumeister (Martha Wrolich) Philipp Rudig (Ingo Wrolich) Silvia Fenz (Dr. Egger) Susi Stach (Elfi Kowalski) Maverick Quek (Tuan Ngo Van) Sebastian Wendelin Kovacic (Kevin Böck) Regie: Robert Sigl Buch: Thomas Weingartner, Stefan Hafner Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
