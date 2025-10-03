Soko Donau (12/15): Rot wie BlutJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 71: Soko Donau (12/15): Rot wie Blut
Ein anonymer Anruf geht nachts bei der Polizei ein. Der Anrufer gibt einen Hinweis auf eine illegale Sprayeraktion bei der Nordbrücke. Tatsächlich trifft die Polizei ein, als eine Gruppe Sprayer eben mit ihrem Werk beginnen will, sie versuchen zu flüchten. Doch für einen von ihnen geht die Sache tödlich aus: Beim Versuch sich über die Brüstung hochzuziehen, reißt sein Seil und er stürzt in die Tiefe. Die Sprayerin Kira Weiss wird auf der Flucht gestellt. Die SOKO wird an den Ort des Unfalls geholt: Das Seil wurde eindeutig durchgeschnitten, es handelt sich also um Mord. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sylta Fee Wegmann (Kira Weiss) Jürgen Tonkel (Robert Hanser) Morteza Tavakoli (Ali Demir) Elias Pressler (Joe Riegler) Melissa Anna Schmidt (Nica) Irene Colin (Polizeisekretärin) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
