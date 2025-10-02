Soko Donau: Alte Bekannte (11/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 84: Soko Donau: Alte Bekannte (11/15)
Oberst Dirnberger verliert seinen ehemaligen Mentor, Oberst Kappl, der auf seiner Geburtstagsfeier plötzlich tot zusammenbricht. Schon bald ist klar: Es war Mord. Die SOKO ermittelt im Schatten von Kappls Vergangenheit – zwischen Feinden aus dem Rotlichtmilieu und Verrätern im engsten Umfeld. Doch die finale Wendung erschüttert Dirnberger tiefer, als er je geahnt hätte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Isabel Karajan (Patrizia Manninger) Dorothea Parton (Hilde Papouschek) Xaver Hutter (Bruno Hopf) Gudrun Machowetz (Sandra Kappl) Haymon Maria Buttinger (Walter Tomek) Elisabeth Thomashoff (Moni Kappl) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican
