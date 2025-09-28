Soko Donau (4/15): Opfer ohne NamenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 85: Soko Donau (4/15): Opfer ohne Namen
Paul Schweikhart entdeckt von seiner Jacht aus einen scheinbar Toten am Ufer der Donau und lässt einen Kanufahrer die Polizei verständigen. Das Team der SOKO trifft rasch ein, stellt aber fest, dass der Mann noch lebt. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich um einen Schiffsarbeiter eines ausländischen Frachters handeln muss. Als sich herausstellt, dass der Mann einen akuten Blinddarmdurchbruch hat, taucht die Vermutung auf, dass der Kranke einfach in der Donau entsorgt werden sollte. Die Spur führt schließlich zu einem Frachter, der unter rumänischer Flagge fährt, aber einen österreichischen Eigner hat. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Franz Buchrieser (Paul Schweikhart) Alexander Strobele (Gernot Vokroy) Albert Kitzl (Radu Brucan) Robert Alexander Baer (Liviu Florescu) Eugen Pirvu (Sergiu Ciornei) David Göbel (Gerald Derntl) Regie: Erwin Keusch Buch: Max Gruber Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
