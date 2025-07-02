Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel: Ganz in Weiß (1/13)

ORF1Staffel 1Folge 1vom 02.07.2025
Soko Kitzbühel: Ganz in Weiß (1/13)

Soko Kitzbühel: Ganz in Weiß (1/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 10

Folge 1: Soko Kitzbühel: Ganz in Weiß (1/13)

44 Min.Folge vom 02.07.2025

Arnulf Christensen, ein schwerreicher Industrieller in den besten Jahren, steht kurz vor der Eheschließung mit seiner jungen Assistentin Nadine. Die Hochzeit im Schnee, mit Pomp und internationalen Gästen, droht allerdings zu platzen, als Sven Liemann, Mitarbeiter der beauftragten Event-Firma, mit Starkstrom getötet wird. Das Mordopfer hatte mit der Frau seines Chefs Michael Zeilinger eine Affäre gehabt und der betrogene Ehemann zieht durch merkwürdige nächtliche Fahrten vom Hotel zum Tatort den Verdacht auf sich. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 10
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 10

Soko Kitzbühel Staffel 10

Alle 1 Staffeln und Folgen