Soko Kitzbühel: Und nichts war wie zuvor (1) (12/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 22: Soko Kitzbühel: Und nichts war wie zuvor (1) (12/13)
44 Min.Folge vom 16.06.2025
Otto Pfeiler, verurteilt wegen Raubes mit Todesfolge, soll wegen schwerer Krankheit vorzeitig entlassen werden. Ausgerechnet Hannes Kofler, dessen Mutter bei Pfeilers Überfall 1994 getötet wurde, soll die Entlassung befürworten. Eine Entscheidung mit tief persönlicher Tragweite. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO Film/Stefanie Leo
