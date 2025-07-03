Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 14vom 03.07.2025
Abseits des Pisten-Trubels führen Felix und Maja Nordegg eine radikal-ökologisch ausgerichtete Pension und einen Krieg gegen den "Rest der Welt", vor allem gegen Helikopter-Ski-Unternehmer, Snowboarder und alles was mit Massen-Tourismus zusammenhängt. Dort vermutet das Paar auch den Attentäter, der Felix mit einem Motorschlitten angefahren und verletzt hat. Die SOKO verstärkt ihre Ermittlungen, als der alte Leo, der gelegentlich für die Nordeggs arbeitet, brutal ermordet wird. Sie nehmen vor allem Silvia Brantner, die Betreiberin eines Helikopter Flugdienstes, ins Visier. Denn sie liegt sich mit den Nordeggs nicht nur beruflich in den Haaren - Maja ist auch privat mit Silvia verstrickt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Wolfram Koch (Felix Nordegg) Julia Richter (Maja Nordegg) Claudia Mehnert (Silvia Brantner) Pepi Grießer (Leo Größbacher) Leopold Dallinger (Arzt) u.a. Buch: Martin Ambrosch Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

