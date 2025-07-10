Soko Kitzbühel: Süchtig (11/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 17: Soko Kitzbühel: Süchtig (11/13)
Hannes und die Gräfin werden Zeugen einer heftigen Explosion in einem Ferienhaus. Am Tatort entdeckt die SOKO die Reste eines Drogenlabors – und eine männliche Leiche. Allerdings ist der Mann, der als Simon Krautzer identifiziert wird, nicht durch die Explosion ums Leben gekommen, sondern Stunden vorher erschlagen worden. Karin und Lukas versuchen herauszufinden, wer mit Krautzer und dem Drogenlabor zu tun hatte. Über das Ferienhaus kommen sie an die Immobilienkauffrau Marina Schmidt, die tief in die Machenschaften des wendigen Geschäftsmannes Hans Seebacher verstrickt ist, der wiederum als Fixstern der ansässigen Drogenszene gilt. Das jedenfalls erzählt die Apothekerin und Drogengegnerin Susanne Berger, die sich um ihren suchtkranken Bruder Benni kümmert. Und der ist ein guter Freund von Simon Krautzer gewesen – und hat ihn am Abend seines Todes noch besucht. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
