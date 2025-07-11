Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 20vom 11.07.2025
50 Min.Folge vom 11.07.2025

Nach einer nächtlichen Poker-Runde in den Pochlarner Stuben, an der auch Hannes teilnimmt, wird der Mechaniker Klaus Tauber erschossen. Er war mit dem Auto seines Freundes Franz Spiegel unterwegs und wollte dessen Limousine vor der Villa eines wohlhabenden Unternehmers abstellen. Spiegels Ehefrau Rita, eine gebürtige Portugiesin, konnte gerade noch erkennen, wie das Fahrzeug, aus dem auf Tauber geschossen wurde, in der Dunkelheit verschwand. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael König (Franz Spiegel) Martin Semmelrogge (Herbert Brunner) Sesede Terziyan (Rita Spiegel-Costa) Ursula Gottwald (Ingrid Pfleger) Michael Walde-Berger (Klaus Tauber) u.a. Regie: Olaf Kreinsen Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

