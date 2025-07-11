Soko Kitzbühel: Auf Liebe und Tod (13/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 20: Soko Kitzbühel: Auf Liebe und Tod (13/13)
Nach einer nächtlichen Poker-Runde in den Pochlarner Stuben, an der auch Hannes teilnimmt, wird der Mechaniker Klaus Tauber erschossen. Er war mit dem Auto seines Freundes Franz Spiegel unterwegs und wollte dessen Limousine vor der Villa eines wohlhabenden Unternehmers abstellen. Spiegels Ehefrau Rita, eine gebürtige Portugiesin, konnte gerade noch erkennen, wie das Fahrzeug, aus dem auf Tauber geschossen wurde, in der Dunkelheit verschwand. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael König (Franz Spiegel) Martin Semmelrogge (Herbert Brunner) Sesede Terziyan (Rita Spiegel-Costa) Ursula Gottwald (Ingrid Pfleger) Michael Walde-Berger (Klaus Tauber) u.a. Regie: Olaf Kreinsen Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick