Soko Kitzbühel: Und nichts war wie zuvor (2) (13/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 23: Soko Kitzbühel: Und nichts war wie zuvor (2) (13/13)
44 Min.Folge vom 16.06.2025
Karin und Hannes sind dazu gezwungen, die ebenso tragische wie gänzlich verdrängte Vergangenheit ihrer Familie aufzuarbeiten. Es zwingt Karin aber auch dazu, den Fall neu aufzurollen. Denn sie will dem Mörder ihrer Mutter in die Augen sehen. Koproduktion ORF/ZDF Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO Film/Stefanie Leo
