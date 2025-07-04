Soko Kitzbühel: Geisterjäger (4/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 24: Soko Kitzbühel: Geisterjäger (4/13)
Dr. Heinz Keusch hat das "Institut für Paranormale Forschung" gegründet und nimmt Geistererscheinungen sehr ernst. Die SOKO wiederum nimmt den Mord sehr ernst, dem Markus Pointner, ein Mitarbeiter des Instituts, in einer leerstehenden "Spukvilla" zum Opfer gefallen ist. Die Villa gehört dem Unternehmer Werner Altmann, der sein Anwesen endlich wieder vermieten will. Die Psychologin Rosa Neumayer hat vor Jahren den schwer depressiven Bruder Altmanns nicht vom Selbstmord abhalten können und ist auf Keusch nicht gut zu sprechen. Markus Pointner kannte sie ebenfalls: Er hat sie nach einer kurzen Affäre verlassen und sich einer Kollegin zugewandt. Hat die SOKO es also mit einer Eifersuchtstat zu tun oder haben tatsächlich übersinnliche Wesen ihre Hand im Spiel? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Markus von Lingen (Heinz Keusch) Stephan Schad (Werner Altmann) Victoria Trauttmansdorff (Rosa Neumayer) Magdalena Kronschläger (Monika Böhm) Benjamin Ulbrich (Markus Pointner) Regie: Gerald Liegel Buch: Hannes Wirlinger Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick