Soko Kitzbühel: Böses Blut (7/13)
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 7: Soko Kitzbühel: Böses Blut (7/13)
Am Tag nachdem Graf Adam, Gründer einer gemeinnützigen Stiftung, im Beisein der Familie mit einem Ehrenring ausgezeichnet worden ist, wird die Blumenhändlerin Corinna Lunz tot aufgefunden. Erwürgt. Bevor sie aber abtransportiert werden kann, wird der Leichenwagen samt Leiche entführt. Frau Lunz - so findet die SOKO heraus - ist im Schloss der Familie des Grafen gewesen, um den Blumenschmuck für die festliche Veranstaltung zu liefern. Unter Mordverdacht geraten nicht nur der Schlossherr, sondern auch die beiden Söhne Ferdinand und Karl, ein leidenschaftlicher Spieler. Ein bislang ungeklärter Frauenmord in Innsbruck, mit auffälligen Parallelen zum aktuellen Verbrechen, tauchen die Ereignisse für die SOKO jedoch noch einmal in ein völlig neues Licht. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Dietrich Hollinderbäumer (Adam Stätten) Philipp Moog (Karl Stätten) Patrick Heyn (Ferdinand Stätten) Silvina Buchbauer (Theresa Stätten) Julia Urban (Corinna Lunz) Elisabeth Thomashoff (Antonia Stätten) Heide Ackermann (Helga Nussgruber) Regie: Michael Zens Buch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
