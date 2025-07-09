Soko Kitzbühel: Die Dolmetscherin (9/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 10
Folge 9: Soko Kitzbühel: Die Dolmetscherin (9/13)
Die verweste Leiche von Gerd Lembach, Prokurist einer Seilbahn- und Cable-Liner-Firma, wird in einem Waldstück gefunden. Lembach wurde mit einem Genickschuss geradezu hingerichtet. Dieses Detail führt die SOKO zu Ludwig Nindl, Geschäftsführer des Konzerns, der in diesen Tagen damit beschäftigt ist, mit einer chinesischen Interessengruppe aus Hongkong ein Riesengeschäft abzuschließen. Als Vermittlerin fungiert hier die Dolmetscherin Nancy Liu, die für den toten Lembach einspringen musste. Zu seiner Überraschung trifft Lukas im Firmengebäude auf einen ehemaligen Kollegen: Fred Weiser, der jetzt als Sicherheitschef der Seilbahnfirma beschäftigt ist. Durch ihn finden Karin und Lukas heraus, dass Lembach offensichtlich ein pikantes Doppelleben geführt hat. Wurde der Prokurist Opfer eines privaten Konflikts oder war er die Schlüsselfigur in einem Fall von Industriespionage? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler), Jakob Seeböck (Lukas Roither), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Christine Klein (Dr. Haller), Linda Chang (Nancy Liu), Jürgen Tonkel (Ludwig Nindl), Guntram Brattia (Fred Weiser), Anna Schäfer (Frau Lembach), Nick Dong-Sik (Chinesischer Wirt) u.a. Regie: Martin Kinkel Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
