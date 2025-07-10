Soko Kitzbühel: Tod im Internat (1/13)Jetzt kostenlos streamen
Der 18-jährige Damian Trausnitz kommt bei dem Sturz auf einem Fenster seines Internates zu Tode. Der Verdacht, dass er wegen schlechter Leistungen in Mathematik und Angst vor der Matura, Selbstmord verübt haben könnte, bestätigt sich nicht. Damian ist offensichtlich in die Tiefe gestoßen worden. Karin und Lukas treffen sowohl beim Lehrkörper als auch bei Damians Mitschülern auf eine Mauer des Schweigens. Ein Video, das mit einer Handykamera während einer Exkursion aufgenommen wurde und bei der es zum tragischen Tod einer Schülerin gekommen war, bringt die SOKO dann endlich auf eine Spur. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) u.v.m. Regie: Michael Zens Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
