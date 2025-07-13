Soko Kitzbühel: Entsorgt (2/11)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 11
Folge 15: Soko Kitzbühel: Entsorgt (2/11)
In der Nähe einer aufgelassenen Mülldeponie wird Marisa Schall erschlagen aufgefunden. Die Wissenschaftlerin ist nach Tirol gekommen, um an bestimmten Plätzen Bodenproben zu entnehmen. Dies sehr zum Missfallen ihres Bruders Christoph, der bei Werner Sevcik, dem Inhaber eines großen Müllentsorgungs-Unternehmens, beschäftigt ist. Und natürlich zum noch größeren Ärger von Sevcik selbst. Denn es geht um seine alte Deponie, die vor zwei Jahren aufgelassen wurde, mit der Auflage, dass Sevcik das gesamte Gelände sanieren muss. Was er aber nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat. Ist Sevcik deshalb zum Mörder geworden? Oder soll ihm das Verbrechen untergeschoben werden? Denn es stellt sich bald heraus, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Raphael von Bargen (Jan Zechner) Martin Bermoser (Christoph Schall) Harald Windisch (Werner Sevcik) Jasmin Rischar (Marisa Schall) Regie: Michael Zens Drehbuch: bHermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
