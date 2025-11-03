Soko Kitzbühel (11/13): Zwei FliegenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 20
Folge 11: Soko Kitzbühel (11/13): Zwei Fliegen
Der verschrobene Chef eines Bergsportverlags wird in seinem Bett erschossen aufgefunden - offenbar in freudiger Erwartung eines Seitensprungs. Doch seine lesbische Assistentin weißt jeden Verdacht von sich und die betrogene Ehefrau hat ein Alibi. So fällt der Verdacht auf einen von der Gattin engagierten, trinkfreudigen Privatdetektiv, der noch dazu ein alter Bekannter aus Ninas Vergangenheit ist. Doch das soll nicht die einzige Überraschung für Nina bleiben. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Felix Kreutzer (Tobias) Norman Hacker (Walter Maisinger) Eva-Maria Grein von Friedl (Dana Bachmann) Sabine Bach (Irina Lohenegger) Lukas Walcher (Jens Loitzenbacher) Mercedes Echerer (Barbara Pokorny) Drehbuch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
