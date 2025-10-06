Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 7vom 06.10.2025
44 Min.Folge vom 06.10.2025

Am helllichten Tag wird ein Geldtransporter vor einer Bank ausgeraubt, keine 24 Stunden später folgt auch noch der Mord an einem der Bankmitarbeiter. Lukas und Nina befragen dessen Freundin Meli Schwab, und vermuten, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt ist, doch sie bestreitet alles. Auch ihre beste Freundin Larissa Melcher, eine Kellnerin und ehemalige Hausbesetzerin mit einigen Vorstrafen, hält sich bedeckt. Dann wird die Bank ein zweites Mal überfallen und es steht fest: Die Täter sind zwei Frauen. Beide nehmen diesmal Bankdirektor Heinz Prasser als Geißel und flüchten mit ihrer neuen Beute. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und bald gerät auch Lukas in Gefahr. Denn die beiden Frauen sind gewillt um jeden Preis ein neues Leben zu beginnen. Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither), Julia Cencig (Nina Pokorny), Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg), Heinz Marecek (Hannes Kofler), Ferry Öllinger (Kroisleitner), Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker), Lisa-Lena Tritscher (Larissa Melcher), Julia Edtmeier (Meli Schwab), Alexander Absenger (Heinz Prasser), Maciej Salamon (Dalibor Coric), Lisa Antoni (Natascha), Jeremy Miliker (Alexander) u.a. Drehbuch: Ralph Werner Regie: Gerald Liegel Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

