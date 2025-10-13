Soko Kitzbühel: Wolf im Schafspelz (8/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 20
Folge 8: Soko Kitzbühel: Wolf im Schafspelz (8/13)
Jonas Penz, ein Schweizer Tierfilmer, wird in seinem Zelt von einem Baum erschlagen. Lukas, Nina und Kroisleitner stellen fest, dass jemand den Baum vorbearbeitet und ihn dann im passenden Moment gefällt hat. Das Soko-Team nimmt einige Waldarbeiter unter die Lupe, unter anderem Veith Gruber und Gernot Röschl, beide nicht gerade freundlich und kooperativ. Eine weitere Spur führt zum Ehepaar Tamara und Herbert Stocker und deren zerrütteter Beziehung. Denn das Mordopfer hat genau dies für sich genutzt. Besetzung: Mit Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Laura Hermann (Tamara Stocker) Tim Breyvogel (Herbert Stocker) Rainer Haustein (Gernot Röschl) Simon Jaritz (Veith Gruber) Matthias Hack (Gerhard Reithamer) u.a. Buch: Harald Haller Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
