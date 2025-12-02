Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 3

Soko Kitzbühel (7/15): Der Tote aus dem Eis

ORF1Staffel 1Folge 253vom 02.12.2025
Am Gletscher wird die Leiche von Klaus Posch gefunden – 47 Jahre nach seinem Verschwinden. Damals starb ein Jugendlicher bei einem Arbeitsunfall, Posch hatte Selbstmordgedanken. Doch nun zeigt sich: Er wurde erschossen. Wer war damals auf dem Gletscher und was geschah wirklich? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Robert Giggenbach (Hans Egger) Katharina Welser (Lisbeth Egger) Nikolaus Benda (Thomas Egger) Gerd Anthoff (Vinzenz Reisinger) Reinhard Simonischek (Wilhelm Görgl) Anja Pölzl (Lisbeth Egger jr.) Volker Schmidt (Hans Egger jr.) Christoph Baumann (Klaus Posch jr.) Regie: Michael Zens Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper

