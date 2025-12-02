Soko Kitzbühel (7/15): Der Tote aus dem EisJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 253: Soko Kitzbühel (7/15): Der Tote aus dem Eis
Am Gletscher wird die Leiche von Klaus Posch gefunden – 47 Jahre nach seinem Verschwinden. Damals starb ein Jugendlicher bei einem Arbeitsunfall, Posch hatte Selbstmordgedanken. Doch nun zeigt sich: Er wurde erschossen. Wer war damals auf dem Gletscher und was geschah wirklich? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Robert Giggenbach (Hans Egger) Katharina Welser (Lisbeth Egger) Nikolaus Benda (Thomas Egger) Gerd Anthoff (Vinzenz Reisinger) Reinhard Simonischek (Wilhelm Görgl) Anja Pölzl (Lisbeth Egger jr.) Volker Schmidt (Hans Egger jr.) Christoph Baumann (Klaus Posch jr.) Regie: Michael Zens Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick