Soko Kitzbühel (11/15): Todessprung
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 257: Soko Kitzbühel (11/15): Todessprung
Im Fallschirmspringer-Club "Sky Dive", kommt es zu einer Tragödie: Therese Aichhorn, die Millionenerbin und neue Club-Präsidentin, stürzt bei einem Absprung zu Tode. Zuvor war es zwischen ihr und drei passionierten Fallschirmspringern zu einem heftigen Streit gekommen: dem Bürgermeister Dr. Stefan Unger, dem Basejumper Freddie Pomper und dem Auracher Wirtshausbesitzer Wolfgang Mayr. Karin und Andreas erfahren bei ihren Recherchen, dass Therese Aichhorn aus "Sky Dive" einen Nobelklub machen wollte und daher 600.000 Euro aus ihrem Privatvermögen auf das Klubkonto eingezahlt hatte. Koch im neuen Flughafen-Spitzenrestaurant sollte nicht Mayr, sondern Hannes werden. Als die Kriminalisten Petra Unger, die Frau des Bürgermeisters, einvernehmen und herausfinden, dass Club-Rechnungen offensichtlich fingiert und manipuliert worden waren, verdichtet sich der Mordverdacht. Und es stellt sich heraus, dass Therese Aichhorn die Geliebte des Bürgermeisters Dr. Unger war. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Maria Köstlinger (Petra Unger) Michael Greiling (Dr. Stefan Unger) Guntram Brattia (Wolfgang Mayr) Thorsten Nindel (Freddie Pomper) Elisabeth Degen (Therese Aichhorn) u.a. Buch: Martin Ambrosch Regie: Johannes Hebendanz Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
