SOKO Leipzig
Folge 11: Der dunkle Feind
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Als drei Teenager kurz nacheinander erhängt aufgefunden werden, vermuten die Beamten zunächst einen Gruppensuizid. Doch die rätselhaften Todesumstände eines Mädchens werfen Fragen auf. Könnte es sich doch um Mord handeln? Bald verbreitet sich das Gerücht, dass ein Serienkiller sein Unwesen treibt und weitere Opfer im Visier haben könnte. Olivia setzt alles daran, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, besonders als ein anonymer Nutzer erschreckende Fotos vom Tatort ins Netz stellt.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH