SOKO Leipzig
Folge 13: Toter Mann
87 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Bei einem Einsatz staunen die Beamten nicht schlecht, als sie am Tatort auf einen bewusstlosen Mann treffen und erkennen, um wen es sich handelt - Miguel Alvarez, ihr ehemaliger Kollege, der vor zehn Jahren bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen war. Was war passiert und wieso tauchte Miguel unter? Mit vielen offenen Fragen macht sich Hajo mit seinem Team auf die Suche nach der Wahrheit und taucht immer tiefer in eine Welt aus dunklen Geheimnissen und Verschwörungen ein.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH