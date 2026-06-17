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Wer Wind sät

SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 18vom 17.06.2026
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Folge 18: Wer Wind sät

87 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Hannah Falck, gefeierte Theaterschauspielerin, ist spurlos verschwunden - kurz nach einem folgenschweren Streit mit ihrer Affäre, dem Politikberater Ralf Möller. Als ihre Leiche an einem Rastplatz entdeckt wird, gerät Möller unter dringenden Tatverdacht. Doch neue Spuren, ein tragischer Suizid und undurchsichtige Hinweise lenken die Ermittlungen in eine andere Richtung.

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