SOKO Leipzig
Folge 18: Wer Wind sät
87 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Hannah Falck, gefeierte Theaterschauspielerin, ist spurlos verschwunden - kurz nach einem folgenschweren Streit mit ihrer Affäre, dem Politikberater Ralf Möller. Als ihre Leiche an einem Rastplatz entdeckt wird, gerät Möller unter dringenden Tatverdacht. Doch neue Spuren, ein tragischer Suizid und undurchsichtige Hinweise lenken die Ermittlungen in eine andere Richtung.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH