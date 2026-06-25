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Endstation Hostel

SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 24vom 25.06.2026
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Folge 24: Endstation Hostel

44 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Der Fund einer toten Reisejournalistin führt die SOKO zu einem Hostel. Die Mitarbeiter wirken verdächtig - und ausgerechnet dort beginnt Toms Tochter Jackie zu arbeiten. Als der Freund der Toten sich auch noch einmischt, gerät Jackie zwischen die Fronten. Doch ein Video, das sie entdeckt, könnte nicht nur den Fall lösen, sondern bringt sie selbst in große Gefahr.

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