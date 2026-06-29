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SAT.1 emotionsStaffel 17Folge 26vom 29.06.2026
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Folge 26: Chefsache

89 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Eine israelische Journalistin, bekannt als Nazi-Jägerin, verschwindet in Deutschland. Sie wollte undercover an einem Neonazi-Treffen teilnehmen, um einen hochrangigen Ex-SS-Mann zu entlarven. Der Fall wird für das Team um Jan zur Zerreißprobe, denn er soll sich beweisen. Die Ermittler müssen die Teilnehmer des Treffens finden, bevor es zu spät ist. Ein politisch höchst brisanter Fall für das Team aus Leipzig.

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