Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Urlaubs-Check mit dem Profi: Matthias Mangiapane an der türkischen Riviera

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 22.06.2025
Urlaubs-Check mit dem Profi: Matthias Mangiapane an der türkischen Riviera

Urlaubs-Check mit dem Profi: Matthias Mangiapane an der türkischen RivieraJetzt kostenlos streamen

Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Folge 4: Urlaubs-Check mit dem Profi: Matthias Mangiapane an der türkischen Riviera

46 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 6

Matthias Mangiapane und sein Mann Hubert waren schon über 20 Mal in der Türkei im Urlaub. Neben den Profis kommen aber noch weitere Urlaubs-Tester zum Einsatz und zeigen, was die türkische Riviera bei Antalya für Urlauber zu bieten hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck
Kabel Eins
Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Alle 1 Staffeln und Folgen