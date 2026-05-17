Song Contest 2026
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Song Contest 2026
„United By Music“ – endlich ist es soweit! Das große Finale des größten Live-Musikevents der Welt wird in Wien ausgetragen. Nach dem Sieg von JJ in Basel findet der 70. Eurovision Song Contest 2026 in Österreich in der Wiener Stadthalle statt. 25 Länder wetteifern darum, die Nachfolge des Vorjahressiegers JJ anzutreten. Die sogenannten Big 4 sind fest gesetzt: Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien, ebenso wie Österreich – das Gewinnerland des letzten Jahres. Durch die Show führen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Kommentieren wird wie jedes Jahr „Mister Song Contest“: Andi Knoll.
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