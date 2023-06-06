Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Im Bett mit dem Feind

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.06.2023
Joyn+
Im Bett mit dem Feind

Im Bett mit dem FeindJetzt ohne Werbung streamen

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Folge 8: Im Bett mit dem Feind

41 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Die Familienidylle der Dysons aus Huntington Beach scheint perfekt - bis am 17. November 1984 um drei Uhr morgens bei der Polizei ein Notruf eingeht. In der Wohnung des Ehepaars findet die Polizei Mel Dyson erstochen in seinem Schlafzimmer vor. Seine Ehefrau Dixie, die einzige Zeugin des Verbrechens, wurde ebenfalls vom Täter angegriffen und brutal vergewaltigt. Für die Ermittler beginnt eine langwierige Suche nach dem Mörder, die ein überraschendes Ende nimmt.

Alle Staffeln im Überblick

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien
SAT.1 GOLD
Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien

Alle 1 Staffeln und Folgen