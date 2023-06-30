Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sparkasse Zukunftstrends by #OneTomorrow - Nachhaltigkeit lohnt sich

Altersvorsorge: Wie kann die Generation Z sparen?

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 30.06.2023
Altersvorsorge: Wie kann die Generation Z sparen?

Folge 3: Altersvorsorge: Wie kann die Generation Z sparen?

4 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 12

Kim und Sophie wollen für das Alter finanziell gut vorbereitet sein und je ein Vermögen von 300.000 Euro pro Person aufbauen, um auch im Alter ein unbeschwertes Leben führen zu können. Doch wie kann das gelingen? Wie kann die Generation Z vorsorgen?

