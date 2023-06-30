Altersvorsorge: Wie kann die Generation Z sparen? Jetzt kostenlos streamen
Sparkasse Zukunftstrends by #OneTomorrow - Nachhaltigkeit lohnt sich
Folge 3: Altersvorsorge: Wie kann die Generation Z sparen?
4 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 12
Kim und Sophie wollen für das Alter finanziell gut vorbereitet sein und je ein Vermögen von 300.000 Euro pro Person aufbauen, um auch im Alter ein unbeschwertes Leben führen zu können. Doch wie kann das gelingen? Wie kann die Generation Z vorsorgen?
Genre:Spezial, Verbraucherinformation, Umwelt
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenv