Special Olympics - Die besten Momente
2 StaffelnAb 6
Vom 08.-15. März 2025 finden die Special Olympics World Winter Games in Turin statt. Mehr als 1.500 Athlet*innen aus 102 Ländern treten in den 8 Sportarten Ski Alpin, Ski Langlauf, Snowboard, Schneeschuhlaufen, Eiskunstlaufen, Short Track, Floorball und Tanzen miteinander an. Hier zeigen wir die Highlights des Großevents.
Genre:Sport
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
