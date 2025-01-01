Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 30.03.2025
58 Min.Folge vom 30.03.2025

Das waren die „Special Olympic World Games“ 2025 in Turin! Italien war Anfang März Schauplatz des größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt. Nach der Coronapolitik-bedingten langen Pause fanden die ersten Special Olympics World Winter Games seit den Weltwinterspielen 2017 in Graz und Schladming diesmal in Turin und Sestriere unter dem Motto "Die Zukunft ist hier" statt. Christian Prates (ORF) begleitete die österreichische Delegation und fing eine Vielzahl an emotionalen und inspirierenden Momenten ein!

ORF1
