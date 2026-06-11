Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Die Klarinettenwidrigkeit

NickelodeonFolge vom 11.06.2026
Die Klarinettenwidrigkeit

Die KlarinettenwidrigkeitJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 11.06.2026: Die Klarinettenwidrigkeit

12 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Thaddäus' mangelndes Talent führt dazu, dass er an einem gerichtlich angeordneten Musikunterricht teilnehmen muss.

Alle verfügbaren Folgen