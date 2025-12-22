Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sport 20

Sport 20 vom 22.12.2025

ORF SPORT +Folge vom 22.12.2025
Sport 20 vom 22.12.2025

Sport 20 vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen

Sport 20

Folge vom 22.12.2025: Sport 20 vom 22.12.2025

12 Min.Folge vom 22.12.2025

Köllner vor schwieriger Mission mit BW Linz | WSG-Protest gegen Hartberg abgewiesen | Ski Austria zieht positive Zwischenbilanz | Nordische Kombination: Kampf um Olympiaplätze | Vermeulen fehlt bei Tour de Ski | KAC verteidigt Tabellenführung mit Kantersieg | Österreichs Naturbahnrodler feiern Weltcup-Start | Tennis: Learner Tien gewinnt Next Gen Finals | NFL: Raimann fehlt Colts weiterhin | NBA: Timberwolves weiter stark

Alle verfügbaren Folgen