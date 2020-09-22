Die Pressekonferenz zum Start der bet-at-home ICE Hockey LeagueJetzt kostenlos streamen
ICE Hockey League
Folge 22092020: Die Pressekonferenz zum Start der bet-at-home ICE Hockey League
53 Min.Folge vom 22.09.2020
Zum Saisonstart der bet-at-home ICE Hockey League am Wochenende sprechen PULS 24 Sportreporter Florian Knöchl und Sky Moderatorin Constanze Weiss mit Liga-Präsident Jochen Pildner-Steinburg, Geschäftsführer Christian Feichtinger und bet-at-home Unternehmenssprecher Claus Retschitzegger.
Produktion:AT, 2020
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen