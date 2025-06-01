Mit dem Wohnmobil durch HondurasJetzt kostenlos streamen
Sprintour
Folge 27: Mit dem Wohnmobil durch Honduras
33 Min.Ab 12
Mit dem Wohnmobil Honduras zu bereisen ist keine einfache Angelegenheit. Denn Honduras hat keine gute Infrastruktur für Wohnmobilreisende. Und dann kommt es noch zu dieser komischen Situation im Nationalpark.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sprintour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour