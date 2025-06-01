Mit dem Mietwohnmobil durch die USAJetzt kostenlos streamen
Sprintour
Folge 40: Mit dem Mietwohnmobil durch die USA
40 Min.Ab 12
Nach 19 Monaten auf unserer Reise durch Süd- und Nordamerika kommen wir endlich in den beeindruckenden Sequoia und Yosemite Nationalparks in den USA an. Dort sehen wir uralte und riesige Bäume, genauso wie faszinierende Wasserfälle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sprintour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sprintour