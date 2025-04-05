Stars im Ring
2 StaffelnAb 12
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Stars im Ring
Nach einer erfolgreichen Premiere geht „Stars im Ring“ in die zweite Runde – mit neuen Gesichtern, frischen Showeinlagen und jeder Menge Überraschungen!
Genre:Sport, Boxen, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SIF Agentur
Enthält Produktplatzierungen
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