Willkommen im Promi-Zirkus!Jetzt kostenlos streamen
Stars in der Manege
Folge 1: Willkommen im Promi-Zirkus!
137 Min.Folge vom 30.12.2022Ab 12
Akrobatik unter der Zirkuskuppel. Jonglieren in der Manege. Oder ein Tanz auf dem Drahtseil? Im renommierten Münchner Zirkus Krone stellen sich 16 Promis der großen Herausforderung: Wer wagt sich in schwindelerregender Höhe auf das Trapez? Wer verblüfft mit außergewöhnlicher Körperbeherrschung oder Zauberkunst? Wer entlockt dem Publikum ein herzhaftes Lachen? "Zirkusdirektor" Jörg Pilawa und "Zirkusdirektorin" Jana Ina Zarrella geben bei der Show den Takt an.
Stars in der Manege
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen