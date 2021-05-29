Steel Buddies Spezial: Neues aus dem geheimen Archiv
Folge vom 29.05.2021: Teil 2
45 Min.Folge vom 29.05.2021Ab 12
Willkommen bei „Morlock Motors“ in Peterslahr! Unzählige Stunden Videomaterial gibt es von Michael Manousakis, seinen Kumpels und ihren verrückten Aktionen. Vieles davon haben die Männer nicht einmal selbst gesehen. Auch im zweiten Teil des Geheimarchivs chillen die Chaoten bei Drinks und Snacks auf der Werkstattcouch, um das teils unveröffentlichte Rohmaterial zu sichten - Schere schleifen an der Autobahnleitplanke auf Mallorca, Besuch im Schwabenland sowie fataler Cessna-Kauf in den USA inklusive.
