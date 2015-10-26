Nur die Harten kommen in den GartenJetzt kostenlos streamen
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 26.10.2015: Nur die Harten kommen in den Garten
45 Min.Folge vom 26.10.2015Ab 6
Eine Atlantiküberquerung in einem 41 Jahre alten Militärflugzeug ist kein Spaziergang, deshalb muss Michael Manousakis auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. In einem selbstgebauten Gyroskop will er daher seine Fähigkeiten als Pilot verbessern, um im Notfall die Kontrolle über die Antonow zu behalten. In Peterslahr herrscht währenddessen Stress und Hektik auf dem Hof: Ein Onlinegroßhändler sucht einen alten Chevy, um ihn für Werbemaßnahmen umzubauen - und das am liebsten sofort. Doch alle Mitarbeiter sind mit schrauben, dengeln, schweißen und lackieren beschäftigt, so dass die Kunden selbst Hand anlegen müssen - schließlich ist der TÜV Termin für den Chevy schon in drei Tagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.